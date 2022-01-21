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Климатический рекорд: 2021 год вошел в семерку самых теплых лет в истории наблюдений

Климатический рекорд: 2021 год вошел в семерку самых теплых лет в истории наблюдений

2021 год принадлежит к семи теплым годам в истории наблюдений. Средняя глобальная температура в прошлом году была примерно на 1,11 градуса за Цельсием выше доиндустриального (1850-1900 гг.) уровня.

Международные эксперты установили, что 2021 год стал одним к семи теплым годам в истории наблюдений.

Об этом сообщает  World Meteorological Organization (WMO).

Так, семь лет с 2015 года были самыми теплыми в истории наблюдений. При этом 2016, 2019 и 2020 года относятся к тройке самых теплых. С 1980-х годов каждое следующее десятилетие было теплее предыдущего. В будущем ожидается сохранность такой тенденции.

«2021 год запомнится рекордной температурой почти 50 градусов в Канаде, сравнимой со значениями, зарегистрированными в жаркой пустыне Сахара в Алжире, исключительными дождями и смертоносными наводнениями в Азии и Европе, а также засухой в некоторых районах Африки и Южной Америки.

Последствия изменения климата и связанные с погодой опасности оказали разрушительное воздействие на жизнь людей на каждом континенте», — сказал Генеральный секретарь WMO, профессор Петтери Таалас.

Источник: cursorinfo.co.il/

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Темы: погода

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