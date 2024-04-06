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На територію Франції надійшла чергова пилова маса з африканського континенту

На територію Франції надійшла чергова пилова маса з африканського континенту

Вона дійсно несе другу хвилю пилового забруднення повітря. Проте до України ця маса не дійде, — речниця "Укргідрометцентру" Наталія Птуха.

"Зараз на території України інші повітряні потоки і принаймні до 10 квітня надходження пилу ми не очікуємо", — заявила Птуха.

Попередня "пилова атака" відбулась внаслідок двох чинників. Насамперед спочатку у самій Африці склалися так умови, що пил піднявся у повітря. Пил, внаслідок сприятливих повітряних потоків, перенесено частково в Україну. Більші частинки цього пилу осіли над Середземним морем, а дрібніші — "висіли" у повітрі, створюючи своєрідний "туман" з піску.

Джерело: https://t.me/znua_live/142099

Новости портала «Весь Харьков»

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