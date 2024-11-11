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Видання Le Monde зʼясувало, що фітнес-додаток Strava розкриває конфіденційну інформацію про своїх користувачів

Видання Le Monde зʼясувало, що фітнес-додаток Strava розкриває конфіденційну інформацію про своїх користувачів

Зокрема, через застосунок журналісти ідентифікували охоронців Джо Байдена, Барака Обами, Емануеля Макрона, Дональна Трампа, Камали Гарріс та путіна.

Також профіль агента Секретної служби США в Strava розкрив місцезнаходження готелю у Сан-Франциско, де Байден зустрівся з Сі Цзіньпіном у 2023 році. Виявилося, що до зустрічі, охоронець відправився на пробіжку, використовуючи додаток Strava.

Видання зазначає, що такі відстеження можуть призвести до порушень безпеки, особливо, коли охоронці заздалегідь приїжджають у ті місця, де проводять зустрічі світові лідери.

Натомість офіс Емануеля Макрона відреагував на розслідування, заявивши, що наслідки проблем «дуже незначні та жодним чином не впливають на безпеку президента».

Джерело: https://t.me/gruntmedia/49841

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