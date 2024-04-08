Рекордний стрибок температури в Антарктиді зафіксували в 2022-му році

18 березня 2022 року відбувся найбільший стрибок температури повітря, який вчені коли-небудь фіксували на Землі. На Східноантарктичному плато температура була на 38,5°C вищою за середнє сезонне значення.

Цей світовий рекорд зафіксувала дослідницька станція Concordia, йдеться у науковій роботі, опублікованій в Journal of Climate, пише The Guardian. Вчені кажуть, що безпрецедентний стрибок в найхолоднішому місці на Землі є передвісником катастрофи для людей і місцевої екосистеми.

Науковці стверджують, що вітри з полюсів, які раніше мало проникали в атмосферу над Антарктидою, тепер несуть багато теплого вологого повітря з нижчих широт, зокрема Австралії. Це стало причиною рекордного стрибка поблизу станції Concordia, що розташована вглибині Антарктиди.

"Це просто вражає. При мінусовій температурі такий величезний стрибок можна терпіти, але якби зараз у Великій Британії температура піднялася на 40°C, то весняного дня вона перевищила б позначку 50°C. Це було б смертельно небезпечно для населення", – каже професор Майкл Мередіт, науковий керівник Британської антарктичної служби.

Протягом останніх двох років науковці дедалі частіше спостерігали метеорологічні аномалії на континенті: льодовики все швидше втрачали масу, а рівень морського льоду навколо континенту різко впав.

Ці події викликали побоювання, що Антарктика, яка колись вважалася надто холодною, щоб відчути ранні наслідки глобального потепління, тепер різко та швидко піддається зростанню рівня парникових газів в атмосфері.

Дослідники вважають, що в кліматі Антарктиди відбувся "різкий критичний перехід", який може мати наслідки для екосистем континенту і глобальної кліматичної системи.

Серед загроз — затоплення прибережних територій, руйнування харчових ланцюгів, вимирання тварин, посилення глобального потепління.

"Причина цих екологічних і метеорологічних змін ховається за межами континенту. Їх зумовлює те, що світ продовжує викидати величезну кількість вуглекислого газу", – резюмує професор Мартін Сігерт з Університету Ексетера.

Нагадаємо, Азію сколихнула безпрецедентно аномальна спека – на початку квітня температура повітря там сягнула 42°C.

Джерело: pravda.com.ua

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