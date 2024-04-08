Наука
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:38
Просмотров: 117

Рекордний стрибок температури в Антарктиді зафіксували в 2022-му році

Рекордний стрибок температури в Антарктиді зафіксували в 2022-му році

18 березня 2022 року відбувся найбільший стрибок температури повітря, який вчені коли-небудь фіксували на Землі. На Східноантарктичному плато температура була на 38,5°C вищою за середнє сезонне значення.

Цей світовий рекорд зафіксувала дослідницька станція Concordia, йдеться у науковій роботі, опублікованій в Journal of Climate, пише The Guardian. Вчені кажуть, що безпрецедентний стрибок в найхолоднішому місці на Землі є передвісником катастрофи для людей і місцевої екосистеми.

Науковці стверджують, що вітри з полюсів, які раніше мало проникали в атмосферу над Антарктидою, тепер несуть багато теплого вологого повітря з нижчих широт, зокрема Австралії. Це стало причиною рекордного стрибка поблизу станції Concordia, що розташована вглибині Антарктиди.

"Це просто вражає. При мінусовій температурі такий величезний стрибок можна терпіти, але якби зараз у Великій Британії температура піднялася на 40°C, то весняного дня вона перевищила б позначку 50°C. Це було б смертельно небезпечно для населення", – каже професор Майкл Мередіт, науковий керівник Британської антарктичної служби.

Протягом останніх двох років науковці дедалі частіше спостерігали метеорологічні аномалії на континенті: льодовики все швидше втрачали масу, а рівень морського льоду навколо континенту різко впав.

Ці події викликали побоювання, що Антарктика, яка колись вважалася надто холодною, щоб відчути ранні наслідки глобального потепління, тепер різко та швидко піддається зростанню рівня парникових газів в атмосфері.

Дослідники вважають, що в кліматі Антарктиди відбувся "різкий критичний перехід", який може мати наслідки для екосистем континенту і глобальної кліматичної системи.

Серед загроз — затоплення прибережних територій, руйнування харчових ланцюгів, вимирання тварин, посилення глобального потепління.

"Причина цих екологічних і метеорологічних змін ховається за межами континенту. Їх зумовлює те, що світ продовжує викидати величезну кількість вуглекислого газу", – резюмує професор Мартін Сігерт з Університету Ексетера.

Нагадаємо, Азію сколихнула безпрецедентно аномальна спека – на початку квітня температура повітря там сягнула 42°C.

Джерело: pravda.com.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: погода

Читайте ещё:

На територію Франції надійшла чергова пилова маса з африканського континенту
06.04.2024 07:46    170
Украину накроет песочная пыль из Сахары
01.04.2024 06:09    334
Фукусіма-1 припинила скидання радіоактивної води через землетрус
16.03.2024 09:23    654
Лютий може побити безпрецедентну кількість теплових рекордів – вчені
19.02.2024 07:28    1244
У США від негоди загинули щонайменше 50 людей
21.01.2024 09:04    524
В енергосистемі України через зниження температури зростає споживання електроенергії
18.01.2024 07:48    282
З кожним градусом зменшення температури зростає споживання електроенергії
11.01.2024 07:54    364
Вчора зафіксовано рекордне споживання електроенергії за весь опалювальний період — Укренерго
10.01.2024 06:09    654
Україна третій день поспіль змушена залучати електроенергію
10.12.2023 06:43    317
В енергосистемі країни - дефіцит через похолодання
08.12.2023 06:10    339
Апрель
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 