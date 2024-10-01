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Ураган Хелен унес жизни по меньшей мере 90 человек в США

Ураган Хелен унес жизни по меньшей мере 90 человек в США

Число погибших от урагана Хелен на юго-востоке США приблизилось к ста в воскресенье, без электричества остались около 2,7 миллиона человек, разрушены дома, дороги и мосты.

В результате ураганных ветров, дождя и наводнений погибли по меньшей мере 90 человек в Северной Каролине, Южной Каролине, Джорджии, Флориде, Теннесси и Вирджинии, по данным Рейтер, полученным от официальных лиц штатов и местных властей.

В городах, где затоплены целые улицы, начались спасательные и восстановительные работы. Уровень воды поднимался в отдельных местах на 4,5 метра.

Сотни человек не могут связаться с близкими и числятся пропавшими без вести, поскольку по всему региону не работают вышки сотовой связи.

Оценки ущерба варьируются от $15 миллиардов до более чем $100 миллиардов, сообщили в выходные страховщики и синоптики, поскольку пострадали системы водоснабжения, коммуникации и важнейшие транспортные маршруты.

Южная Каролина сообщила о 25 погибших, Джорджия – о 17, а Флорида – об 11, согласно заявлениям губернаторов этих штатов.

Джерело: nigroll.com

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Темы: погода, США

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