Жители оренбургского посёлка возвели дамбу, которая спасла их дома. Теперь власти угрожают им штрафами

#Пломбииир!

Когда ситуация с паводком начала выходить из-под контроля, жители Перовского предпочли не оставлять всё на откуп властей, а самостоятельно защитить свои дома от затопления. Они спроектировали дамбу длиной в полтора километра, собрали на её создание 3 миллиона рублей и в течение пяти дней возводили насыпь.

Мужчины были заняты непосредственно строительством, женщины готовили еду, а те, кто мог, предоставили грузовики. По ночам жители посёлка дежурили на дамбе, разыскивая протечки. В итоге сооружение выстояло и спасло Перовский от затопления.

При этом никаких выплат от властей жители не получили, более того, некоторые чиновники начали угрожать им штрафами за несогласованное строительство.

Джерело: https://t.me/gulagru/66104

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