Lego представит первый набор в поддержку ЛГБТ- сообщества

У всех фигурок, кроме одной, нет конкретной привязки к полу

Среди традиционных цветов ЛГБТ-сообщества в серии присутствуют также розовый, бледно-голубой и белый, чтобы отразить транссексуалов, черный и коричневый — разнообразие оттенков кожи.

Дизайнер производителя игрушек Lego из Дании Мэтью Эштон создал специальный набор конструктора Lego под названием Everyone is are some (Каждый прекрасен) в знак поддержки комьюнити ЛГБТК+. Об этом в четверг, 11 мая, пишет The Guardian.

