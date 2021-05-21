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Lego представит первый набор в поддержку ЛГБТ- сообщества

Lego представит первый набор в поддержку ЛГБТ- сообщества

У всех фигурок, кроме одной, нет конкретной привязки к полу

Среди традиционных цветов ЛГБТ-сообщества в серии присутствуют также розовый, бледно-голубой и белый, чтобы отразить транссексуалов, черный и коричневый — разнообразие оттенков кожи.

Дизайнер производителя игрушек Lego из Дании Мэтью Эштон создал специальный набор конструктора Lego под названием Everyone is are some (Каждый прекрасен) в знак поддержки комьюнити ЛГБТК+. Об этом в четверг, 11 мая, пишет The Guardian.
Источник:  Новости Ю

 

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Темы: лгбт

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