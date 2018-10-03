Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:45
Просмотров: 270

Такого не будет даже зимой: синоптики рассказали о страшном рекорде октября

Первый снег выпадет уже зимой

Такого не будет даже зимой: синоптики рассказали о страшном рекорде октября

Во второй половине октября украинцам предстоит пережить морозы до -12 градусов, а вот сама зима, хоть и будет холодной, но снега ждать не приходится. Такую информацию озвучила в ходе пресс-конференции заведующая отделом климатических исследований института ГСЧС и НАН Украины Вазира Мартазинова, как сообщает издание Лига.

Она сообщила, что первая декада октября пройдет без осадков по большей части, а вот во вторую половину придут страшные морозы, которые эксперт назвала "зимними процессами".

 

Такого не будет даже зимой: синоптики рассказали о страшном рекорде октября

 

"Подобной температуры не предвидится даже в ноябре-декабре. До 18 октября с севера стоит ждать похолодание. Вначале до -4 градусов на севере, а далее до -6, -8 градусов мороза уже на востоке", - сообщила Мартазинова.

Сильные осадки стоит ждать 15-17 и 20-24 октября преимущественно на юге. Эксперт рассказала, что после 20 октября станет холоднее, температура воздуха 25-26 октября опустится до -10, -12 градусов.

 

Такого не будет даже зимой: синоптики рассказали о страшном рекорде октября

 

Мартазинова заметила, что в конце ноября выпадет первый снег в большей части страны.

"Не следует ждать в этом году зимы с морозами, однако отдельные дни окажутся довольно холодными. Эта зима пройдет быстрее, чем прошлогодняя. Снега будет мало, он по большей части окажется мокрым", - сообщила эксперт.

Женщина намекнула, что холодными будут конец декабря - начало января. Она говорит, что ночью температура в данный период времени будет равняться -18, -20 градусам.

Февраль, как сообщает специалист, окажется более мягким, чем его предшественники, в среднем температура воздуха будет до -1, -2 градусов.

Источник: http://znaj.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Темы: погода

Читайте ещё:

Погода в Харькове подробно
Сегодня 06:15    116
Погода в Харькове подробно
02.10.2018 06:16    332
Солнечные электростанции успешно выстояли ураган Флоренс в США
01.10.2018 08:40    119
Погода в Харькове подробно
01.10.2018 06:16    327
Погода в Харькове подробно
30.09.2018 06:19    270
Погода в Харькове подробно
29.09.2018 06:17    431
Погода в Харькове подробно
28.09.2018 06:17    340
Погода в Харькове подробно
27.09.2018 06:16    360
Завтра Харьков - без дождя, но с заморозками
26.09.2018 18:09    353
Погода в Харькове подробно
26.09.2018 06:17    275
Загрузка...
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Мы рекомендуем

Полезная информация

Наиболее популярное

  • Читаем
  • Смотрим

Юридическое обеспечение портала

Адвокат
СМОРОДИНСКИЙ
Виктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 