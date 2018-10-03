Такого не будет даже зимой: синоптики рассказали о страшном рекорде октября

Первый снег выпадет уже зимой

Во второй половине октября украинцам предстоит пережить морозы до -12 градусов, а вот сама зима, хоть и будет холодной, но снега ждать не приходится. Такую информацию озвучила в ходе пресс-конференции заведующая отделом климатических исследований института ГСЧС и НАН Украины Вазира Мартазинова, как сообщает издание Лига.

Она сообщила, что первая декада октября пройдет без осадков по большей части, а вот во вторую половину придут страшные морозы, которые эксперт назвала "зимними процессами".

"Подобной температуры не предвидится даже в ноябре-декабре. До 18 октября с севера стоит ждать похолодание. Вначале до -4 градусов на севере, а далее до -6, -8 градусов мороза уже на востоке", - сообщила Мартазинова.

Сильные осадки стоит ждать 15-17 и 20-24 октября преимущественно на юге. Эксперт рассказала, что после 20 октября станет холоднее, температура воздуха 25-26 октября опустится до -10, -12 градусов.

Мартазинова заметила, что в конце ноября выпадет первый снег в большей части страны.

"Не следует ждать в этом году зимы с морозами, однако отдельные дни окажутся довольно холодными. Эта зима пройдет быстрее, чем прошлогодняя. Снега будет мало, он по большей части окажется мокрым", - сообщила эксперт.

Женщина намекнула, что холодными будут конец декабря - начало января. Она говорит, что ночью температура в данный период времени будет равняться -18, -20 градусам.

Февраль, как сообщает специалист, окажется более мягким, чем его предшественники, в среднем температура воздуха будет до -1, -2 градусов.

Источник: http://znaj.ua

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