Выбираем вино: сочетание напитка с едой. Советы сомелье

Не секрет, что существуют традиции сочетания различных продуктов с алкогольными напитками. В первую очередь, это касается выбора вина. Если вы хотите по-настоящему раскрыть вкус любимого блюда, насладиться особенностями вкуса и аромата вина, обязательно учитывайте, что с чем можно употреблять.

В интернет-магазине Vintage работают профессиональные сомелье, которые оказывают бесплатную помощь в выборе напитков, в том числе, под различные блюда. Давайте предоставим слово специалистам: что с чем сочетать.

Мясные блюда

Мясо часто бывает жирным, пряным, обладает ярко выраженным вкусом. Традиционно к нему подают насыщенное красное вино, которое подчеркнет остроту сложных блюд, особенности вкуса дичи или баранины, станет прекрасным дополнением к шашлыку.

Запомните правило: чем острее и жирнее блюдо, тем насыщеннее и темнее вино.

Рыба и морепродукты

К нежирным сортам рыбы, морепродуктам и рыбным салатам идеально подходит мягкое тонкое белое вино. На его фоне не потеряется вкус блюда, а само вино вместе с рыбой «заиграет» новыми оттенками.

Лазанья и паста

Казалось бы, в этих блюдах, а также во многих запеканках, присутствует мясо, потому и вино нужно красное. На самом деле, благодаря нежным сливочным соусам и особенностям рецептуры, к пасте и лазанье намного лучше подойдут белые вина.

Сырная тарелка

Здесь все зависит от того, в каком контексте подается сыр и какие его сорта присутствуют на тарелке. В большинстве случаев с сыром хорошо сочетаются белые вина. Но если вы подаете эту закуску после горячего мясного блюда, скорей всего, вы уже запивали его красным вином. После этого белое вино просто недопустимо.

Овощи и фрукты

Здесь без сомнения понадобятся белые вина. Потому, если у вас на столе множество овощных закусок, стоит выбрать белое вино без «фруктовых ноток» во вкусе. А к цитрусовым и фруктовым нарезкам подойдет любой вариант на ваш вкус.

Сладкий стол

К десертам подобрать вино сложнее всего, так как вместе со сладостями все вина становятся на вкус «кислее» и «резче». Потому к сладостям и десертам подают, как и следует из названия, вина десертные. Но и здесь есть ограничения. Вино не должно быть слаще закуски, иначе оно будет казаться пресным.

Розовое вино: универсальное решение

Розовые вина сочетаются и с рыбой, и с мясом, и с сырными или фруктовыми нарезками. Их можно считать универсальными, так как эти сорта ярче белых, но мягче красных. Потому в летний жаркий день к шашлыку стоит подать охлажденное розовое, оно прекрасно подойдет вместо насыщенного и слишком тяжелого для такой погоды красного вина.

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