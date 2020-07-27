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Выбираем вино: сочетание напитка с едой. Советы сомелье

Не секрет, что существуют традиции сочетания различных продуктов с алкогольными напитками. В первую очередь, это касается выбора вина. Если вы хотите по-настоящему раскрыть вкус любимого блюда, насладиться особенностями вкуса и аромата вина, обязательно учитывайте, что с чем можно употреблять.

В интернет-магазине Vintage работают профессиональные сомелье, которые оказывают бесплатную помощь в выборе напитков, в том числе, под различные блюда. Давайте предоставим слово специалистам: что с чем сочетать.

Выбираем вино: сочетание напитка с едой. Советы сомелье

Мясные блюда

Мясо часто бывает жирным, пряным, обладает ярко выраженным вкусом. Традиционно к нему подают насыщенное красное вино, которое подчеркнет остроту сложных блюд, особенности вкуса дичи или баранины, станет прекрасным дополнением к шашлыку.

Запомните правило: чем острее и жирнее блюдо, тем насыщеннее и темнее вино.

Рыба и морепродукты

К нежирным сортам рыбы, морепродуктам и рыбным салатам идеально подходит мягкое тонкое белое вино. На его фоне не потеряется вкус блюда, а само вино вместе с рыбой «заиграет» новыми оттенками.

Лазанья и паста

Казалось бы, в этих блюдах, а также во многих запеканках, присутствует мясо, потому и вино нужно красное. На самом деле, благодаря нежным сливочным соусам и особенностям рецептуры, к пасте и лазанье намного лучше подойдут белые вина.

Сырная тарелка

Здесь все зависит от того, в каком контексте подается сыр и какие его сорта присутствуют на тарелке. В большинстве случаев с сыром хорошо сочетаются белые вина. Но если вы подаете эту закуску после горячего мясного блюда, скорей всего, вы уже запивали его красным вином. После этого белое вино просто недопустимо.

Выбираем вино: сочетание напитка с едой. Советы сомелье

Овощи и фрукты

Здесь без сомнения понадобятся белые вина. Потому, если у вас на столе множество овощных закусок, стоит выбрать белое вино без «фруктовых ноток» во вкусе. А к цитрусовым и фруктовым нарезкам подойдет любой вариант на ваш вкус.

Сладкий стол

К десертам подобрать вино сложнее всего, так как вместе со сладостями все вина становятся на вкус «кислее» и «резче». Потому к сладостям и десертам подают, как и следует из названия, вина десертные. Но и здесь есть ограничения. Вино не должно быть слаще закуски, иначе оно будет казаться пресным.

Розовое вино: универсальное решение

Розовые вина сочетаются и с рыбой, и с мясом, и с сырными или фруктовыми нарезками. Их можно считать универсальными, так как эти сорта ярче белых, но мягче красных. Потому в летний жаркий день к шашлыку стоит подать охлажденное розовое, оно прекрасно подойдет вместо насыщенного и слишком тяжелого для такой погоды красного вина.

Остались вопросы? Обратитесь к консультанту интернет-магазина Vintage, он поможет выбрать лучшее вино под ваше меню. Кроме того, в этом магазине огромный выбор, приятные цены и бесплатная доставка по всей Украине.

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Темы: вино

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