Исследователи выяснили, что красное вино помогает при психических расстройствах

Польза напитка обусловлена уникальным сочетанием витаминов и минералов, содержащихся в нем.

Такой компонент красного вина, как ресвератрол, может быть эффективным средством борьбы с психическими расстройствами. Это показал эксперимент с мышами.

Ученые уверены, что безопасных доз алкоголя не существует. Однако вещества, содержащиеся в красном вине, по-прежнему привлекают внимание исследователей.

В частности, ресвератрол – компонент вина, являющийся природным антиоксидантом из кожуры винограда.

В ходе исследования ученые из Университета Буффало работали с мышами, которые находились в длительном стрессе.

Специалисты установили, что затянувшийся стресс активизировал усиленную выработку в организме гормона кортикостерона. В свою очередь рост концентрации данного гормона поспособствовал усиленному накоплению головном мозге фермента PDE4, с чем связано развитие депрессии и тревожности - грызуны проявляли признаки соответствующего поведения.

Дальнейший эксперимент показал, что добавление винного компонента ресвератрола в корм животным подавлял у них аккумуляцию в мозге PDE4 и улучшал их психическое состояние. Уровень депрессии и тревожности у подопытных грызунов существенно снижался.

Авторы проекта допускают, что «ресвератрол может быть эффективной альтернативой препаратам для лечения пациентов, страдающих депрессией и тревожными расстройствами».

Также специалисты высказали предположение о том, что ресвератрол может действовать как антидепрессант, помогая тем пациентам, на которых не действуют лекарственные препараты.

Источник: lenta.ua

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