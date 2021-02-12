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Какой подарок ко Дню влюбленных готовит жене Саша Педан

Какой подарок ко Дню влюбленных готовит жене Саша Педан

Пока влюбленные пары ищут небанальные варианты празднования Дня святого Валентина, Саша Педан уже знает, где и как проведет 14 февраля. Правда, если погода позволит. Оказывается, ведущий Нового канала вместе с женой Инной ежегодно отмечает День влюбленных в поле посреди плантации винограда.

Какой подарок ко Дню влюбленных готовит жене Саша Педан

14 февраля мы едем с друзьями, семейными парами, под Измаил в придунайскую Бессарабию, — говорит ведущий Improv Live Show. — Ведь в этот день там отмечают очень интересный праздник виноделов, когда подрезают виноградную лозу — Трифон Зарезан. Именно с 14 февраля начинается работа над будущим урожаем винограда. Празднование происходит на плантации. Символично все берут секаторы и подрезают лозу. Затем там выступают народные коллективы, дальше идет дегустация вин и местных блюд.

Нетрадиционное празднования Дня святого Валентина очень нравится супругам Педан.

Учитывая, что 14 февраля все рестораны и кафе забиты и переполнены посетителями, а теперь еще и ковид — не хочется проводить много времени в людных местах, — признается Педан. — А еще мы любим украинские вина и красивые традиции, поэтому нам там очень нравится. Такой День Валентина запоминается больше, чем просто ужин в ресторане.
Источник:  Новости Ю

Новости портала «Весь Харьков»

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