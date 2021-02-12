Какой подарок ко Дню влюбленных готовит жене Саша Педан

Пока влюбленные пары ищут небанальные варианты празднования Дня святого Валентина, Саша Педан уже знает, где и как проведет 14 февраля. Правда, если погода позволит. Оказывается, ведущий Нового канала вместе с женой Инной ежегодно отмечает День влюбленных в поле посреди плантации винограда.

14 февраля мы едем с друзьями, семейными парами, под Измаил в придунайскую Бессарабию, — говорит ведущий Improv Live Show. — Ведь в этот день там отмечают очень интересный праздник виноделов, когда подрезают виноградную лозу — Трифон Зарезан. Именно с 14 февраля начинается работа над будущим урожаем винограда. Празднование происходит на плантации. Символично все берут секаторы и подрезают лозу. Затем там выступают народные коллективы, дальше идет дегустация вин и местных блюд. Нетрадиционное празднования Дня святого Валентина очень нравится супругам Педан.

Учитывая, что 14 февраля все рестораны и кафе забиты и переполнены посетителями, а теперь еще и ковид — не хочется проводить много времени в людных местах, — признается Педан. — А еще мы любим украинские вина и красивые традиции, поэтому нам там очень нравится. Такой День Валентина запоминается больше, чем просто ужин в ресторане.

Источник: Новости Ю

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