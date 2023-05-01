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1 травня окупанти знов обстріляли Чугуївський та Куп’янський райони: двоє поранених

1 травня окупанти знов обстріляли Чугуївський та Куп’янський райони: двоє поранених

Сьогодні вдень військові рф знову вдарили по населених пунктах Чугуївського і Куп’янського районів.

У селі Кучерівка боєприпаси влучили у приватний будинок. Поранено 65-річного власника. Потерпілого доставили до медичного закладу. Руйнувань зазнали також сусідні будинки.

Внаслідок обстрілу міста Вовчанськ осколкові поранення отримав 57-річний чоловік. Він доставлений до місцевої лікарні.

Працівники слідчо-оперативних груп проводять огляди місць влучань, фіксують наслідки злочинів окупантів, вилучають речові докази. 

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости

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