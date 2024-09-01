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1 вересня 1939 року розпочалася Друга світова війна

1 вересня 1939 року розпочалася Друга світова війна

1 вересня 1939 року розпочалася, а 2 вересня 1945-го завершилася Друга світова війна – наймасштабніший збройний конфлікт в історії людства.

1 вересня 1939 року розпочалася Друга світова війна

У війні брали участь 61 країна (80% населення Землі), воєнні дії відбувалися на територіях 40 з них. До військових формувань мобілізовано 110 млн. осіб. Загальна кількість втрат становить близько 60 млн. чоловік, із них безпосередньо на фронтах загинули 27 млн.

Війну розпочала гітлерівська Німеччина, напавши на Польщу. Водночас не меншу роль у розв’язанні війни зіграв сталін. Підписання «Пакту про ненапад» між срср та Німеччиною 23 серпня 1939-го відкрило шлюзи Другої світової.

Прикметно, що гітлер призначив дату й час нападу на Польщу (26 серпня о 04.30 ранку) ще до підписання пакту, як тільки отримав інформацію про його невідворотність. Лише несподіваний військовий альянс Британії і Польщі, оформлений 25 серпня, відтермінував війну ще на кілька днів.

срср вступив у війну на боці агресора, а його ідеологічна машина до самого нападу гітлера на радянський союз на всі лади лаяла Англію і Францію як головних розпалювачів війни. Протягом майже двох років сталін проводив агресивну загарбницьку політику – війна проти Фінляндії, окупація Литви, Латвії, Естонії та належних Румунії Бессарабії і Північної Буковини.

Зрештою, територіальні апетити срср прискорили рішення гітлера про війну з радянським союзом. Навіть нацистське керівництво було шоковане, коли Молотов під час візиту до Німеччини в листопаді 1940-го вимагав: остаточного розгрому Фінляндії, данських проток для виходу в Північне море, Південної Буковини від Румунії, включення до радянської сфери впливу Болгарії, а також Східної Туреччини, Північного Ірану, Іраку, опорних пунктів на Адріатичному морі в Югославії, опорних пунктів в Греції, у Перській затоці, а головне – на чорноморських протоках Босфор і Дарданелли.

Невизнання срср міжнародних угод та конвенцій нарівні з діями нацистів спричинили неймовірно кривавий перебіг військових дій та величезні людські втрати. Чи не половина безповоротних втрат у Другій світовій війні припадає на срср, де людське життя повністю знецінилось ще в 1930-і роки.

Вже в листопаді 1945-го сталін підписав таємну постанову «Про десятирічний план військового суднобудівництва на 1946-1955 рр.», за якою належало збудувати понад 3500 бойових суден. Планувалося створення 100 нових авіаційних дивізій. Але головні зусилля були скеровані на створення ядерної зброї та засобів її доставки.

Вже за рік після останніх пострілів Другої світової планета опинилися перед загрозою нових конфліктів. На щастя, все обмежилося лише «холодною війною» та локальними конфліктами за сфери впливу. Однак непокаране зло загрожує рецидивами. Чечня, Грузія, Крим, Донбас та повномасштабна агресія скаженої путінської російської імперії проти України тому яскраві приклади.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/9314

Новости портала «Весь Харьков»

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