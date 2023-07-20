10 хороших новин 19 липня

● Непереможна українська армія 19 разів натовкла лаптям на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Крилаті козаченьки і суворі ландшафтні дизайнери набили 8 скупчень вже неживої сили копрокадаврів, 9 артилерійських засобів 2 ППО і станцію РЕБ

● Керченський міст знову став набувати того вигляду, якого і мусить. Спостерігати, як абізяни на півострові метушаться і верещать, намагаючись заїхати і виїхати дуже втішно, але що важливіше – все це ускладнює лаптям бойову логістику на півдні.

Єдиний негативний наслідок – есемемник СБУ почав писати вірші. Сподіваємося, що це таки від погоди і його скоро попустить.

● У Кіровському районі Криму тим часом дискотека з фейерверками – палає і детонує от уже добу склад боєприпасів. Значно зблідлі за ці два дні Аксьонов і Константінов розігрують скетч про Равшана і Джамшута і безпомічно лопочуть, що не знають, як так получилось. Визнавати, що і це ГУР поки дуже не хочеться, бо тоді виходить, що прої@али два з половиною рази за два дні.

● Наша постійна рубрика «сім кар є@іческіх». Потоп у Москві трощить автівки і валить дерева. Заливає магазини і змиває літні тераси та кіоски. У центрі затопило "элитную клинику эстетической медицины", води налилося стільки, що вона пішла через вікна, потім у будівлі заклинило проводку і пролунав вибух. Зупинилося також «сонце москви» - велике чортове колесо. Символічненько.

● На росії відроджується кріпосне право. Через те, що спортсмени валять із рашки, щоби хоч десь продовжити кар’єру, поки не наступила пенсія, там придумали, що вони мають сплачувати відступні. Ну типу, країна їх вивчила-виростила, а це багато чого коштує. Скільки коштує поки не придумали, шукають у довідниках цифровий еквівалент слова до#уя.

Експерти прогнозують, що потім відступні запровадять для айтішників та лікарів.

● Іран заявив, що вірить у територіальну цілісність України і закликає Москву закінчити війну «шляхом політичного діалогу». Сталося це тому, що росія підписала заяву про статус трьох островів поблизу Ормузької протоки, які Іран вважає своїми. І моментально перетворилася майже на державу-агресора.

Кругом, кругом одні врагі. І Лукашенко

● ЄСПЛ послав росію на#уй з її позовом у справі проти України, у якій нам закидали адміністративні практики «вбивств, викрадень, примусового переселення, втручання у виборче право, обмеження на використання російської мови та напади на російські посольства і консульства». У цій скарзі русня також спробувала приписати Україні відповідальність за катастрофу авіалайнера MH17, тому що Україна «не закрила повітряний простір» і скаржилась на блокування Північно-Кримського каналу. Ну тобто на все, що робить вона сама.

Шкода, що гуманні європейські правила не дозволяють скрутити рулончиками усі 95 томів цієї нікчемної справи і згодувати їх російській делегації.

● На росії посилюється бунт генералів та іншої топової офіцерні. Причому бунтують авжеж кращі із кращих, які розуміються на військовій справі і мають авторитет серед особового складу. Після публічних критичних заяв зняли з посад командувача 58-ї загальновійськової армії генерал-полковника Попова і командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії генерал-майора Селіверстова. На підрозділах ропщуть. Десантники про всяк випадок вийшли із заявою, що не потерплять звільнення свого генерал-полковника Теплинського і кинуть к х#ям позиції, якщо з ним щось станеться.

Для нас це ситуація він-він. З одного боку, російська армія остаточно переконалася, що її головнокомандувач – виживший з розуму ідіот з чемоданом гівна і більше його не боїться. З іншого, російська армія втрачає найкращих своїх командирів, що призводить до значного зниження її ефективності.

● На Уралі аварія на найбільшому у світі заводі зі збагачення урану. Тут виробляється ядерне паливо для атомних електростанцій і от один з балонів розгерметизувався. Є загиблі. Русня переконує, що радіаційна обстановка в нормі, хто помер, той не патріот

● Путін, який дуже хотів полетіти на БРІКС, таки засцяв летіти на БРІКС. Кілька місяців нещасний Рамафоса метався у гарячці від МКС до Путіна, благаючи суд не змушувати його заарештовувати Путіна, а Путіна просто не їхати. На стопятсотому колі цієї африканської каруселі нерви таки здали у путіна, він почуяв, що як із президентом Судану не прокатить і відправив замість себе коня.

А ви кажете – к є@еням дипломатію

Брак русофобії шкодить майбутньому.

Джерело: https://t.me/valentynaeminova/935

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