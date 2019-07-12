5 лет назад украинская армия получила жестокий урок от «мышебратьев» под Зеленопольем. ВИДЕО

Пять лет назад в 04:30 утра 11 июля 2014 года российская армия с территории РФ нанесла массированный удар реактивной артиллерией по лагерю 24-й, 79-й бригад ВСУ под поселком Зеленополье в Луганской области.

В то утро от атаки российско-террористических войск погибло 30 военных Вооруженных сил Украины и шести пограничниках, ранения получили 93 бойца.

Все военная техника была уничтожена.

#Зеленопілля

Історія нашої Незалежності пишеться кривавими чорнилами.

Один із таких записів - ніч з 10 на 11 липня 2014, коли російська ртилерія завдала удару по позиціям українських воїнів.

Тоді загинуло 30 військовослужбовців ЗСУ і шестеро прикордонників.

Вічна пам'ять і слава pic.twitter.com/A1AFXncEgh — МВС України (@MVS_UA) 10 липня 2019 р.

Источник: sprotyv.info

Новости портала «Весь Харьков»