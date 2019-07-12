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5 лет назад украинская армия получила жестокий урок от «мышебратьев» под Зеленопольем. ВИДЕО

5 лет назад украинская армия получила жестокий урок от «мышебратьев» под Зеленопольем. ВИДЕО Пять лет назад в 04:30 утра 11 июля 2014 года российская армия с территории РФ нанесла массированный удар реактивной артиллерией по лагерю 24-й, 79-й бригад ВСУ под поселком Зеленополье в Луганской области.

В то утро от атаки российско-террористических войск погибло 30 военных Вооруженных сил Украины и шести пограничниках, ранения получили 93 бойца.

Все военная техника была уничтожена.

Источник: sprotyv.info

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