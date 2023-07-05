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5 липня 1941 р. ґестапо заарештувало Степана Бандеру

5 липня 1941 р. ґестапо заарештувало Степана Бандеру

5 липня 1941 р. на нараді в Адольфа Гітлера шеф політичної поліції Генріх Гіммлер отримав завдання розібратися з ситуацією щодо Українського державного правління і проголошення Української Держави у Львові.

Того ж дня розпочалася перша хвиля арештів членів ОУН.

5 липня 1941 р. біля Белза ґестапо заарештувало провідника українських націоналістів Степана Бандеру та через Люблін відіслало до Кракова.

Наступного дня відбулася розмова шефа уряду Генеральної Губернії Бюглера з вимогою відкликати Акт 30 червня.

9 липня С. Бандеру разом з жінкою Ярославою і тримісячною дочкою Наталкою відправлено в Берлін, під домашній арешт.

Незабаром Степан Бандера був ‎поміщений в концтабір Заксенхаузен. Там він провів більше трьох років в одиночній камері в спеціальному відділі для "політичних осіб"‎.

Джерело: https://t.me/istoriya_ukrainy/6158

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