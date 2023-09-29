50% застосунків для фінансів в Україні — російські та мають доступ до грошей українців

Більшість популярних в ​​Україні фінансових додатків мають російське походження.

Це виявило дослідження фінтех-стартапу Saldo Apps та аналітичного сервісу для мобільних застосунків ASObot з групи IT-компаній Netpeak Group.

Так, App Store та Google Play налічують понад 1 000 застосунків для обліку персональних фінансів. З них популярні в Україні – близько 100.

Saldo Apps та ASObot зібрали інформацію про походження, кількість інсталів та доходи близько сотні додатків цієї категорії. Розробники виявили, що 50% нових інсталів все ще припадає на додатки, які зроблені в Росії.

"Українці просто не знають про походження тих застосунків", — зазначає CEO Saldo Apps Радомир Новкович.

Проблема російських застосунків в Україні стоїть особливо гостро ще й тому, що крім грошей українці добровільно передають свої персональні дані.

Згідно з федеральним законом 152-ФЗ "Про персональні дані" персональні дані російських користувачів повинні зберігатися на території Росії та оброблятися федеральними органами державної влади.

"Якщо російські розробники не виділили окремі сервери поза межами Росії для зберігання даних українців, це може означати, що всі дії українських користувачів, включаючи донати на ЗСУ, фіксуються на території Росії", - наголошують дослідники.

Розробники створили перелік додатків, щоб розпізнати серед них російські та уникнути спонсорування держави-агресора.

Серед 16 найбільш популярних російських додатків в Україні команда розробників виділяє: Манібокс, Money manager, CoinKeeper, Zenmoney, Журнал витрат та інші.

Нагадуємо:

Раніше Netpeak Group разом з Міністерством цифрової трансформації запустили ініціативу ReplaceRUwithUA про заміну софту російського походження українськими продуктами.

Saldo Apps – це частина Netpeak Group, фінтех-екосистема для самозайнятих осіб, мікробізнесів та фінансово освічених осіб по всьому світу.

Джерело: epravda.com.ua

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