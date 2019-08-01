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01.08.2019 19:50
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Аэропорт, вокзал и госучреждения: на 14 объектах Харькова ищут взрывчатку

Аэропорт, вокзал и госучреждения: на 14 объектах Харькова ищут взрывчатку

На 14 объектах в Харькове сейчас ищут взрывчатку.

По информации отдела коммуникации ГУНП в Харьковской области,  на электронную почту полиции 1 августа около 16:00 поступили сообщения о закладке взрывчатки в помещениях аэропорта, железнодорожной станции, вокзала и 11 государственных учреждений.

По адресам выехали следственно-оперативные группы и специалисты взрывотехнического управления.

В настоящее время продолжается осмотр помещений и прилегающей территории.

 

Агентство Телевидения Новости

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