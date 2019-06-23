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Акция протеста в Тбилиси: двое пострадавших - в тяжелом состоянии

Акция протеста в Тбилиси: двое пострадавших - в тяжелом состоянии

В тбилисских клиниках продолжают лечение 28 человек, пострадавших в ходе событий 20-21 июня.

Об этом сообщает Грузия Онлайн со ссылкой на Министерство здравоохранения.

"В тбилисских клиниках продолжают лечение 28 человек, пострадавших в ходе событий 20-21 июня. Состояние двоих остается стабильно тяжелым. Среди пациентов - два полицейских и три журналиста", - говорится в сообщении

Отмечается, что в ходе протестов пострадали 250 человек. У многих из них есть повреждения в области головы. Ранения, в основном, были нанесены резиновыми пулями, которые полиция применила против демонстрантов.

Напомним, в Тбилиси 20 июня начались протесты после того, как депутат Госдумы России Сергей Гаврилов вел заседание Межпарламентской ассамблеи православия, сидя в кресле спикера грузинского парламента. Многих граждан Грузии возмутило это, потому что перед приездом в Тбилиси Гаврилов подтвердил, что считает необратимым признание Россией в качестве независимых государств сепаратистских регионов Грузии - Абхазии и Южной Осетии.

В тот же день протесты переросли в столкновения людей с полицией. По данным СМИ, 240 человек, в том числе 30 журналистов пострадали во время акции протеста. 

Агентство Телевидения Новости

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