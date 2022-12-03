Активісти змусили нідерландську компанію заплатити за підтримку Росії

У жовтні цього року Prosus N.V. (Нідерланди) та її "дзеркало" Naspers (ПАР), глобальна високотехнологічна компанія, яка володіє, зокрема, сервісом OLX, продала один зі своїх бізнесів – російський інтернет-ресурс безкоштовних об'яв Avito.ru.

Що важливо, продала його дуже швидко – лише за п'ять місяців (зазвичай продаж такого активу триває від двох до п'яти років) і втричі дешевше, ніж коштує ресурс – лише за $2,5 млрд.

Продажу передувала кількамісячна критика Prosus за небажання йти з російського ринку після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Cпівзасновник нідерландської ГО "Жертви війни в Україні" Юрій Мухін у колонці для "Європейської правди" розповів про те, як їхня громадська організація із травня по листопад судилася із цим високотехнологічним гігантом щодо оголошень про винаймання військових на війну в Україні через Avito.ru.

Аудиторія таких сервісів безкоштовних оголошень – у нашому випадку Avito – набагато ширша, ніж аудиторія будь-яких, навіть суперпопулярних медіа, пояснює автор колонки.

Він також зазначає, що реклама через популярний ресурс з оголошеннями доходить до своєї потенційної аудиторії набагато швидше, ніж через інші ресурси.

"На початку березня я звернув увагу на те, що через сотні оголошень на Avito активно наймають військових.

Ці оголошення – на той момент їх було кілька сотень – отримували десятки тисяч переглядів, насамперед через неадекватно високу зарплатню, еквівалентну $3-4 тис. (150-220 тис. російських рублів). Треба розуміти, що "звичайна зарплата" військового в Росії в чотири-п'ять разів нижча за ту, що пропонували в цих об'явах", – каже Юрій Мухін.

Військових наймали переважно без зазначення про "участь у війні в Україні", але під час швидкого листування рекрутери прямо писали, що можливість заробити гроші – це відрядження на "СВО".

Завдяки знайомствам із менеджерами багатьох міжнародних компаній, через приватні канали ми, як повідомляє співзасновник нідерландської ГО "Жертви війни в Україні", намагалися зв’язатися з Avito, щоб видалити ці вакансії. Певних успіхів їм навіть вдалося досягти, але чимало вакансій все ще залишалися активними на сервісі.

Наприкінці березня активістам вдалося достукатися до топ-менеджерів Prosus із вимогами зняти ці оголошення. Але їхня позиція, розповідає автор колонки, на той момент була така: так, ми підтримуємо Україну, але продовжуємо працювати в Росії та не можемо кинути команду в кілька тисяч співробітників.

"Я порахував, що близько 3 тисяч осіб на місяць могли знайти роботу на війні в Україні через Avito", – згадує Юрій Мухін.

Це підштовхнуло автора до думки про посилення тиску на Prosus.

На той момент чимало українських активістів, у тому числі з ІТ-середовища, вже відстежували і робили відомими широкому загалу компанії, які продовжували працювати в РФ попри санкції та офіційну позицію міжнародних організацій.

Найпотужніше працювала команда ініціативи Dont Fund Russian Army, яка додала Naspers/Prosus до списку компаній, які спонсорують війну. Це був репутаційний тиск.

"Ми вирішили вдатися до судового процесу.

Я і ще двоє українців, один з яких опинився в Нідерландах саме через війну, вирішили зареєструвати нову громадську організацію, яку назвали "Жертви війни в Україні" (Ukrainian Victims of war). За її статутом вона створена винятково для того, щоби боротися з потенційними міжнародними спонсорами війни, в тому числі – судовими інструментами", – каже активіст.

Після цього вони були готові йти з позовом в Амстердамський окружний суд, що й зробили нарешті у травні.

Позов був колективний – їм увесь цей час допомагали десятки людей, лідери думок економічного фронту, волонтери, місцеві активісти, які виходили на акції протесту.

За словами Мухіна, у рішенні суду перемогою для них було визнання оголошень про наймання військових незаконними. Але повністю їхні вимоги суд не задовольнив.

Вони подали апеляцію так швидко, як змогли. Але за кілька днів до апеляційного розгляду дізналися, що Prosus завершив угоду з продажу Avito. Новими власниками ресурсу стала Kismet Capital Group російського бізнесмена Івана Тавріна.

"Було б зухвало говорити про те, що саме наша діяльність призвела до продажу Avito втричі дешевше довоєнної вартості і змусила Prosus вийти з російського ринку. Я вважаю, власник поплатився за свою гальмівну реакцію і небажання боротися.

Цей кейс надихнув нас на подальшу роботу. Наразі ГО "Жертви війни в Україні" готує документи ще для кількох майбутніх позовів", – резюмує співзасновник громадської організації.

Джерело: eurointegration.com.ua

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