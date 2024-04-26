Дайджест Центру стратегічних комунікацій

22 квітня німецькому філософу Канту виповнилося 300 років і губернатор калінінградської області аліханов з цього приводу чітко визначив його місце в сучасній російській історії, заявивши, що «Іммануїл Кант – це наш руський трофей».

У свою чергу канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував лицемірство путіна, який використовує філософа у своїх пропагандистських цілях.

На думку Шольца, росія не має права присвоювати собі Канта, тому що війна в Україні суперечить всім основним твердженням філософа.

«Руйнування, які завдає росія Україні, говорять про бажання знищення, масштаби якого мало хто міг собі уявити в 21 столітті», – зазначив Шольц.

Джерело: https://t.me/spravdi/38161

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