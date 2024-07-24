Армія РФ застосувала для удару по Харківщині «Іскандер» та ракету невстановленого типу, – Повітряні Сили

У ніч на 24 липня російські окупанти завдали удару по Харківщині балістичною ракетою «Іскандер-М» та ракетою, тип якої встановлюється, які запускали з території Бєлгородської області.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук.

Також ворог атакував південь країни ударними БпЛА типу Shahed із Приморсько-Ахтарська та тимчасово окупованого Криму.

Збито 17 «шахедів» та вісім розвідувальних БпЛА

Усього радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 23 ударних БпЛА противника. Відбивали повітряний напад підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних Сил. В результаті протиповітряного бою збито 17 ворожих БпЛА. Більшість – на Одещині.

Протягом минулої доби та поточної доби Силами оборони України на різних напрямках знищено щонайменше вісім розвідувальних безпілотних літальних апаратів противника: чотири – Zala, два – Supercam, 2 – «Орлан-10».

Агентство Телевидения Новости