Авіаудар по Харкову: прокурори зафіксували наслідки
За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
За даними слідства, 17 червня близько 22:30 війська рф здійснили авіаційний удар по приватному житловому сектору у Немишлянському районі Харкова.
Авіаційний боєприпас влучив у город на території домоволодіння.
Пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення, легковий та вантажний автомобілі.
Без постраждалих.
Попередньо, війська рф вдарили по місту модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30.
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.