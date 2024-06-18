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Авіаудар по Харкову: прокурори зафіксували наслідки

Авіаудар по Харкову: прокурори зафіксували наслідки

За процесуального керівництва Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 17 червня близько 22:30 війська рф здійснили авіаційний удар по приватному житловому сектору у Немишлянському районі Харкова.

Авіаційний боєприпас влучив у город на території домоволодіння.

Пошкоджено житлові будинки, господарчі приміщення, легковий та вантажний автомобілі.

Без постраждалих.

Попередньо, війська рф вдарили по місту модифікованою авіабомбою УМПБ Д-30.

Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених зс рф.

Агентство Телевидения Новости

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