Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 06:18
Просмотров: 55

BILD разбирает распространенные фейки про сектор Газа, полезно адептам ХАМАСа почитать

BILD разбирает распространенные фейки про сектор Газа, полезно адептам ХАМАСа почитать

▶ ️«Сектор Газа оккупирован Израилем»

На самом деле это не так: с 2005 года в секторе Газа не проживает ни один израильтянин, потому что правительство Израиля эвакуировало все еврейские поселения с этой территории.

▶ ️«Израиль полностью блокирует сектор Газа»

Израиль не может полностью изолировать сектор Газа, поскольку он граничит также с Египтом на юге. Власти Египта хоть и публично демонстрируют солидарность с арабами, однако не пускают их в свою страну из-за страха перед террористами и радикальными исламистами.

▶ ️«Газа умирает от жажды, потому что Израиль отключил воду»

Только небольшая часть воды поставляется в сектор Газа из Израиля. По официальной информации израильской стороны, это около 10% от необходимого объема. В то же время, несмотря на регулярные ракетные обстрелы, Израиль за последние годы отправил в сектор Газа тонны продовольствия и медикаментов.

▶ ️«Израиль намеренно бомбит мирное население»

Прежде чем нанести удар по зданию, израильские военные предупреждают жильцов и просят их немедленно покинуть объект. Кроме того, армия обороны Израиля сообщает жителям сектора Газа о том, какие районы будут подвергаться обстрелу в ближайшее время. Однако боевики ХАМАС зачастую запрещают мирным гражданам покидать жилища, впоследствии используя жертв для того, чтобы усилить давление на Израиль.

▶ ️«Из-за Израиля сектор Газа живет в крайней нищете»

Только ЕС ежегодно отправляет почти 700 миллионов евро на развитие палестинских территорий, однако деньги не доходят до жителей, попадая в руки террористов. Израиль ушел из сектора Газа в 2005 году, позволив палестинцам независимо и свободно управлять своей экономикой.

Джерело: facebook.com/annopolsky

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Украине сейчас проживает около 33,2 млн человек, - МВФ
Сегодня 06:46    7
В поисках утраченной легитимности
Сегодня 06:36    34
Мережею ширяться новини про те, що очільник МВС Чехії заявив про численні проблеми, причиною яких стали біженці з України. Це – ворожа маніпуляція
Сегодня 06:27    37
Такої поразки, як на Харківщині, у росіян не було ніде, ― Кирило Буданов
Сегодня 06:09    56
Новини однією строкою
Сегодня 06:00    74
Оперативна інформація станом на 18.00 15.10.2023 щодо російського вторгнення
15.10.2023 18:46    146
Небесна карателька: українська «Фурія» допомагає нищити московських окупантів
15.10.2023 09:34    201
Аббас не поехал к путину
15.10.2023 09:21    315
Харківщина. 15 жовтня
15.10.2023 09:14    163
Найбільша делегація країн Глобального Півдня в Ірпені
15.10.2023 09:08    204
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 