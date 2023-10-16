BILD разбирает распространенные фейки про сектор Газа, полезно адептам ХАМАСа почитать

▶ ️«Сектор Газа оккупирован Израилем»

На самом деле это не так: с 2005 года в секторе Газа не проживает ни один израильтянин, потому что правительство Израиля эвакуировало все еврейские поселения с этой территории.

▶ ️«Израиль полностью блокирует сектор Газа»

Израиль не может полностью изолировать сектор Газа, поскольку он граничит также с Египтом на юге. Власти Египта хоть и публично демонстрируют солидарность с арабами, однако не пускают их в свою страну из-за страха перед террористами и радикальными исламистами.

▶ ️«Газа умирает от жажды, потому что Израиль отключил воду»

Только небольшая часть воды поставляется в сектор Газа из Израиля. По официальной информации израильской стороны, это около 10% от необходимого объема. В то же время, несмотря на регулярные ракетные обстрелы, Израиль за последние годы отправил в сектор Газа тонны продовольствия и медикаментов.

▶ ️«Израиль намеренно бомбит мирное население»

Прежде чем нанести удар по зданию, израильские военные предупреждают жильцов и просят их немедленно покинуть объект. Кроме того, армия обороны Израиля сообщает жителям сектора Газа о том, какие районы будут подвергаться обстрелу в ближайшее время. Однако боевики ХАМАС зачастую запрещают мирным гражданам покидать жилища, впоследствии используя жертв для того, чтобы усилить давление на Израиль.

▶ ️«Из-за Израиля сектор Газа живет в крайней нищете»

Только ЕС ежегодно отправляет почти 700 миллионов евро на развитие палестинских территорий, однако деньги не доходят до жителей, попадая в руки террористов. Израиль ушел из сектора Газа в 2005 году, позволив палестинцам независимо и свободно управлять своей экономикой.

Джерело: facebook.com/annopolsky

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