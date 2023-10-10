Сегодня 08:12
Просмотров: 13
Біля українського кордону в Словаччині стався землетрус, який відчували на Закарпатті та навіть у Львові
За інформацією сейсмологів, епіцентр землетрусу – в селі Нова Келча (Словаччина). Магнітуда 5 балів.
Науковці вказують, що люди могли відчувати коливання, тремтіння вікон, дверей і посуду.
Мер Львова повідомив про масові повідомлення містян про певні поштовхи. Проте кореспонденти ВВС суттєвих поштовхів не відчули.
Джерело: https://t.me/bbcukrainian/19410
Темы: україна