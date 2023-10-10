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Біля українського кордону в Словаччині стався землетрус, який відчували на Закарпатті та навіть у Львові

Біля українського кордону в Словаччині стався землетрус, який відчували на Закарпатті та навіть у Львові

За інформацією сейсмологів, епіцентр землетрусу – в селі Нова Келча (Словаччина). Магнітуда 5 балів.

Науковці вказують, що люди могли відчувати коливання, тремтіння вікон, дверей і посуду.

Мер Львова повідомив про масові повідомлення містян про певні поштовхи. Проте кореспонденти ВВС суттєвих поштовхів не відчули.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/19410

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Темы: україна

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