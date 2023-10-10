Близький Схід на порозі великої війни. Справа за «дрібницею»...

Залишилося ще офіційно встановити звʼязок між ХАМАС та іранським Корпусом вартових ісламської революції. Докази, треба сказати, не забарилися.

▶ ️Іран протягом кількох тижнів допомагав палестинському ісламістському рухові ХАМАС планувати напад на Ізраїль. Корпус вартових ісламської революції (КВІР) погодив напад минулого понеділка в Бейруті, - The Wall Street Journal наводить декілька підтверджень: (https://www.wsj.com/world/middle-east/iran-israel-hamas-strike-planning-bbe07b25)

● За словами високопоставлених членів ХАМАС та Хезболи (ліванської ісламістської організації), представники служби безпеки Ірану допомогли спланувати суботню атаку на Ізраїль. Офіцери КВІР працювали з ХАМАС із серпня, щоб розробити стратегію повітряного, наземного та морського вторгнення. Деталі операції уточнювалися під час кількох зустрічей у Бейруті, в яких взяли участь офіцери КВІР і представники чотирьох підтримуваних Іраном угруповань бойовиків, у тому числі ХАМАС (який контролює Газу), Хезболла, шиїтське бойове угруповання та політична фракція в Лівані.

● Цю ж інформацію підтвердив і європейський чиновник - радник сирійського уряду, розповівши про участь Ірану в підготовці атаки. Повний план КВІР полягав у створенні багатовекторної загрози з усіх боків — «Хезболла» та Народний фронт звільнення Палестини на півночі та Палестинський ісламський джихад і ХАМАС у Газі та на Західному березі.

● «Атака такого масштабу могла статися лише після місяців планування і не відбулася б без координації з Іраном», — Ліна Хатіб, директор Близькосхідного інституту SOAS Лондонського університету, - «ХАМАС, як і Хезболла в Лівані, не приймає одноосібних рішень про вступ у війну без попередньої чіткої згоди Ірану».

▶ ️Вже зараз високопосадовці ізраїльських служб безпеки пообіцяли завдати удару по керівництву Ірану, якщо Тегеран буде визнано відповідальним за вбивство ізраїльтян. Та схоже, точковими ударами справа не обмежиться.

● Якщо Іран зазнає нападу, то відповість ракетними ударами по Ізраїлю з Лівану, Ємену та Ірану, а також надішле іранських бойовиків в Ізраїль із Сирії, щоб атакувати міста на півночі та сході Ізраїлю, - кажуть іранські чиновники.

● США скеровують у східну частину Середземного моря ударну групу, куди увійдуть авіаносець «Джеральд Форд», ракетний крейсер «Нормандія», а також декілька есмінців та військових кораблів. Також в цей регіон відправляються 20-25 літаків F-35 та F-15, які посилять наявну там ескадрилью винищувачів. Президент Байден пообіцяв всю необхідну допомогу для підтримки Ізраїлю.

▶ ️Суботній напад ХАМАС експерти вже порівняли з 11 вересня: і за рівнем загрози, і за масштабами «сліпоти» спецслужб, - як ізраїльських, так і американських. Відповідно і реакція очікується глобальна.

● Теракт 11 вересня 2001 року призвів до перевантаження роботи спецслужб США й багаторічного полювання на «аль-Каїду» та її ватажка Усаму бен Ладена. Тому 7 жовтня 2023 - це привід для США переформувати свою близькосхідну політику, взявшись агресивно знищити терористичні режими в регіоні.

● «Нова» війна, безумовно, затьмарює «стару» війну Росії проти України, і увага до Києва розвіюватиметься. З іншого боку, інтереси Москви в агресії проти Ізраїля простежуються так само фактурно, як і вуха Ірану. А значить, у демократичної спільноти виникає ще одна підстава задуматися про те, що з кремлем треба щось таки робити: бо проблема не у війні проти України, а в Московії, яка такі війни стимулює та розпалює.

Джерело: https://t.me/orestokratiia/882

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