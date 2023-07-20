Близько 20 ударів з танків зазнала Козача Лопань: серед мирних жителів є загиблий

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 20 липня близько 9:20 російські військові завдали масований удар по смт Козача Лопань. Зафіксовано близько 20 ударів з танків, повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Загинув 61-річний місцевий мешканець. Встановлено, що чоловік потрапив під обстріл, коли їхав до аптеки за ліками. Отримавши осколкове поранення, він сів за свій моторолер, доїхав до власного будинку, де помер.

Пошкоджено житлові будинки та об‘єкти цивільної інфраструктури.

Незважаючи на небезпеку та близьке розташування до кордону з рф, слідчо-прокурорська група зібрала докази та зафіксувала наслідки ворожого обстрілу.

Агентство Телевидения Новости