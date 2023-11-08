Блокада кордону шкодить не лише Україні, а й Польщі, — оглядач ZN. UA Володимир Кравченко

Хоча організатори протесту перевізників отримали дозвіл на проведення акції до 3 січня, ні уряд Польщі, ні влада Люблінського та Підкарпатського воєводств, ні політичні партії не підтримують блокади, оскільки вона шкодить іміджу Польщі у ЄС, зауважує Кравченко.

Окрім підриву іміджу Польщі як надійного партнера, зокрема й у питанні відновлення України, блокада суперечить позиції Варшави щодо сприяння роботі "Шляхів солідарності" для транзиту українських товарів.

Невдоволені ситуацією і представники європейського бізнесу, адже польські автоперевізники роблять їх заручниками власних інтересів.

"Обмежена блокада — це привнесення в україно-польські відносини нового подразника на додачу до вже наявних розбіжностей Києва й Варшави в питаннях політики історичної пам’яті та заборони Польщею імпорту українського зерна на польський ринок", — зазначає Кравченко.

Джерело: https://t.me/znua_live/120128

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