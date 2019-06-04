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"Были в крови и руки, и ноги, и головы, мальчика привели без зубов". Подробности масштабного ДТП в Харькове

Восемь тридцать утра. Проспект Тракторостроителей. На проезжей части внезапно маршрутка, полная людей, цепляет иномарку «Рено Мастер», который, в свою очередь, сталкивается с еще одной машиной, в которой никто не пострадал.

Водитель легковушки Альберт, который тридцать лет за рулем, говорит, что все произошло мгновенно:

Альберт, водитель «Рено Мастер»

Я ехал со стороны Краснодарской в сторону ХТЗ. И он резко выехал, говорят, у него тормоза отказали или что, но, чтобы не ударить машину, он выехал на встречку, резко. Я не успел даже затормозить, это было мгновенно. - Что было дальше? - Ударились перевернулся. И все.

Водитель «Рено» уверяет, что ехал со скоростью 50 километров, из машины смог выйти самостоятельно, а вот его пассажиры - две женщины - получили травмы, сейчас они в больнице скорой помощи.

Авария произошла напротив заправки, её сотрудник Олег Старченко видел все собственными глазами. Он говорит, что машины здесь носятся с большой скоростью, и за эту неделю он был свидетелем трех ДТП. Однако эта просто ошеломила его. Говорит, что сразу побежал помогать пострадавшим. Водителя маршрутки вытаскивали самостоятельно: руками вырвали железные двери и стали вызывать скорую помощь, ведь травмированных было много:

Олег Старченко, очевидец аварии

Были в крови и руки, и головы были в крови. И оператор, который, сменилась девочка, говорит,  мальчика приводили лет 9-10 без зубов, папа его отмывал, в крови… Двое детей было в маршрутке.  Все сидели в крови. Одной женщине вытирали, она сидела, те вообще лежали, их вынесли

Кареты «скорой» увезли десять пострадавших в больницу скорой и неотложной помощи. Несмотря на масштабную аварию, врачи отчитываются, что «тяжелых» нет - только ссадины, ушибы и переломы. Есть даже такие, кого уже сегодня отпустят домой:

Андрей Соцкий, заместитель гл. врача городской больницы скорой и неотложной помощи

10 человек было с утра доставлено, состояние удовлетворительное, из них 3 человека госпитализируются для дальнейшего наблюдения в клинику. 7 остальных будут амбулаторно наблюдаться по месту жительства

Пассажир маршрутки, Сергей, говорит, что по этому маршруту ездит каждый день на работу. Он увидел, что водитель хотел избежать столкновения, и успел сгруппироваться. Ударился подбородком и радуется, что так обошлось, но сам - в шоке:

Сергей Лазуренко, пострадавший в ДТП

Маршрутчику деваться некуда было, он пытался объехать слева - это все, что я успел заметить… - Далі що? - Много крови, «скорые» приезжали, люди, люди у нас хорошие в Харькове, помогали, воду давали всем

По данным представителя мэрии, эта маршрутка работала нелегально, и на владельцев маршрута не действовали указания транспортной инспекции. Об этом написал Юрий Сидоренко у себя на странице. Эту информацию будут проверять полицейские:

Алексей Маник, начальник отдела СУ ГУНП в Хар. обл.

Попередня причина: водій маршрутного автобуса виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем Рено. Зараз ми встановлюємо документи і легальність перевезення цією фірмою, наразі ми оглядаємо місце події, фіксуємо

По предварительным данным следователя,  участники ДТП были трезвы, причину аварии выясняют, но сейчас это - нарушение правил дорожного движения, статья 286 часть первая. Наказание предусматривает срок до трех лет за решеткой.

 

Агентство Телевидения Новости

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Темы: дтп

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