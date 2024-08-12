Через наступ ЗСУ з прикордонного району Бєлгородщини евакуюють населення

Губернатор Бєлгородської області рф В’ячеслав Гладков уранці 12 серпня оголосив про початок евакуації населення прикордонного Красноярузького району.

Про це повідомляє Кореспондент.

«Починаємо переміщення мешканців Красноярузького району в більш безпечні місця», – зазначив він.

За словами Гладкова, «транспорт у цей район уже відправлено».

Також губернатор повідомив, що ЗСУ 40 разів за добу обстріляли населені пункти Бєлгородської області, було здійснено 42 атаки БПЛА. Сім мирних жителів нібито дістали поранення.

Агентство Телевидения Новости