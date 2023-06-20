Через обстріли у Куп’янському районі горів ліс

Протягом доби з 19 червня по 20 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 34 оперативних виїздів, з яких:

22 – на ліквідацію пожеж, 3 з них спричинив обстріл ворога;

1 – на перевірку після обстрілів;

8 – для надання допомоги населенню;

3 – інші виїзди.

19 червня об 11:30 внаслідок ворожих обстрілів, сталося 2 пожежі у хвойних лісах неподалік сіл Ківшарівка та Глушківка Куп’янського району Харківської області. Загальна площа лісових пожеж складала близько 6 га. Горіла трава та хвойна підстилка. Існувала загроза розповсюдження полум’я на приватний сектор цих населених пунктів. Для ліквідації пожеж були задіяні вогнеборці 14-ї та 44-ї пожежно-рятувальних частин. Рятувальникам вдалось оперативно загасити пожежі та запобігти поширенню полум’я на будівлі та споруди, що межували з хвойним лісом. Останній осередок займання було ліквідовано о 14:40. Жертв та постраждалих немає.

Третя пожежа, спричинена окупантами, виникла у Вовчанську. Першими на її гасіння о 20:09 вирушили вогнеборці місцевої пожежної команди із селища Вільча. Згодом їм на допомогу прибули рятувальники 47-ї ДРПЧ. На час прибуття пожежників горів дах багатоквартирного будинку барачного типу на площі 300 кв. метрів. Вибухом зруйновано частину будинку на площі 200 кв. метрів. О 21:03 вогонь вдалось локалізувати, о 22:00 – ліквідувати.

О 15:30 рятувальники 47-ї ДРПЧ проводили обстеження території м. Вовчанська, яку напередодні обстріляли окупаційні війська рф. Виявлені пошкодження 11 приватних домоволодінь. Постраждалих немає.

Внаслідок однієї з пожеж, що виникла через необережність під час куріння, загинув 74-річний чоловік. Подія трапилась о 20:03 у приватній оселі на вул. Жовтневій села Новоселівка Нововодолазької громади. Площа пожежі склала 50 кв. метрів. Її ліквідували рятувальники Харківського та Луганського гарнізонів ДСНС о 21:45.

Агентство Телевидения Новости