Чим важливе 2 травня для Одеси

2 травня - восьма річниця трагічних подій в Одесі. Тоді в результаті сутичок між прибічниками Євромайдану та проросійськими активістами і пожежі в Будинку профспілок загинули 48 людей, ще 250 постраждали. Слідство встановило, що масові заворушення в Одесі були організовані і навмисне сплановані.

Правоохоронці пов'язують річницю трагедії з ймовірними провокаціями саме в цей день.

Поліція попереджає про провокації

Напередодні у поліції звернулися до жителів Одеси. Їх попередили про можливі провокації з боку РФ, а тому попросили з розумінням поставитися до обмежень.

"Наближається важлива для нашого міста пам’ятна дата, пов’язана з трагічними подіями 2 травня. Тому, аби убезпечити громадян від підступних провокацій та відвертих злочинів, з 1 по 3 травня в місті буде посилено комендантську годину. Прошу з розумінням поставитися до тимчасових обмежень і заздалегідь підготуватись до вимушених умов", - звернулись у поліції до одеситів.

Источник: https://t.me/hueviykharkov/57793

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