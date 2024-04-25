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Важная информация о технологических новинках в украинской армии

Важная информация о технологических новинках в украинской армии

Когда нужно чуть переключиться или вернуть душевное равновесие, я читаю сводки Министерства обороны россии или слушаю выступления руководства МО рф. Ничто так не укрепляет веру в мощь нашей армии, как их отчёты.

На последнем заседании коллегии МО рф лично Шойгу озвучил такие данные.

Согласно галлюцинациям российского оборонного ведомства, с 24.02.22 якобы сбито:

● 592 украинских самолёта (!!!)

● 270 вертолётов

● 349 зенитных управляемых и тактических баллистических ракет,

● 329 управляемых ракет,

● 278 противорадиолокационных ракет,

● 3549 реактивных снарядов «Хаймарс» (так в оригинале) и

● 22 тысячи БПЛА (!)

Но это уже привычные цифры.

Новация: по словам Шойгу, сбито… 37 украинских воздушных шаров!

Думаю, за воздушными шарами будущее, этот компонент в российской статистике будет расти семимильными шагами.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/403

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