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ДТП на Харківщині: водій легковика загинув

ДТП на Харківщині: водій легковика загинув

16 червня в селі Павлівка Богодухівського району 32-річний водій «ВАЗ-2110» з’їхав на узбіччя дороги, де зіштовхнувся з дерев’яним парканом.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

В результаті ДТП чоловік отримав не сумісні з життям травми. Слідчі відкрили кримінальне провадження.

Минулої доби на території Харківщини сталося 24 дорожньо-транспортні пригоди, в яких четверо осіб загинули, 13 громадян отримали травми.

Поліцейські склали 12 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху: 5 – за керування автомобілями у стані сп’яніння, 3 – за керування автомобілями без відповідних документів, 4 – за перевищення швидкості.

Агентство Телевидения Новости

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