ДТП на Пушкинской: иностранец сбивший девушку на «зебре», сбежал из страны?
Выходной. Около десяти утра. Центр города. Синяя машина на евро номерах, пролетая на скорости на красный, буквально сносит девушку прямо на пешеходном переходе. А потом еще и протягивает ее несколько метров на капоте. От сильного удара у девушки - открытый сложный перелом бедра, закрытая черепно-мозговая травма и куча ссадин, её сразу забрала скорая. А водителя, который оказался иностранным студентом первого курса медицинского университета, которого задержали очевидцы происшествия, и не дали покинуть место ДТП, передали полицейским.
Быстро все среагировали. Забрали ключи у него. Стали его вытаскивать из машины. Девочка в сознании. Бедро он ей порвал вместе с мышцами. Голова пробита до середины кости. Множество ссадин. Сразу стал договариваться с полицейскими. Забрали у него телефон.
Представитель потерпевшей девушки Евгений Мельниченко сейчас находится в Киеве, чтобы говорит, провести консультации в Генеральной прокуратуре и Государственном бюро расследований. Так как по его собственной, непроверенной информации виновник аварии уже на следующий день покинул Украину, вылетев из Харькова в Стамбул. Адвокат возмущен, этого не произошло, если бы водителю Volkswagen вручили подозрение и направили в суд ходатайство относительно меры пресечения, а так как, по словам Евгения Мельниченко, есть очевидное доказательство в виде видео события с регистратора - водителю Volkswagen можно было вручить подозрение в течение суток.
Представитель потерпевшей Евгений Мельниченко по телефону
Точно так же направить ходатайство в суд о мере пресечения. Не обязательно арест, там домашний арест, с браслетом. Запрет выезда за границу и так далее. Ну, то есть все понимали, что это иностранец, тем более что он кричал, что я там порешаю, свидетели говорят на месте. То есть риски были на лицо, что он может уехать. Почему полиция не отреагировала, объясняют, возможно, тем, что типа вроде ж живы все. Ну, то есть им надо обязательно, чтобы кто-то умер, чтобы они что-то делали.
В полиции информацию не подтверждают, говорят, она сейчас проверяется. Все что известно на данный момент из официальных источников, это то, что сведения о событии внесли в ЕРДР по статье нарушения правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые ими управляют.