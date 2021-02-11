ДТП на спуске Веснина и на проспекте Любови Малой. Подробности

Воспоминаниями о занятиях на всю жизнь и травмами завершился урок вождения для водителя учебной машины Рено, который стал участником ДТП на спуске Веснина. Рено и Хюндай не разминулись на дороге примерно в половине двенадцатого. От удара Хюндай перевернулся, а водителя учебного Рено медики госпитализировали в больницу. Еще одно автопроисшествие в Харькове произошла в четверг утром на перекрестке Григоревского шоссе и проспекта Любви Малой. Столкнулись Газель и ВАЗ. Кто именно стал виновником аварии - должна установить следственно-оперативная группа, которая работала на месте. Врачи скорой осмотрели 3 человек, госпитализированы - мужчины, которые были в легковушке.

Виктор Забашта, дир. "Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф":

Було оглянуто 3 учасників дорожньо-транспортної пригоди. Водій Газелі не постраждав. Водій ВАЗ, чоловік 37 років - черепно-мозкова травма і забої грудної клітини, пасажир ВАЗ - чоловік 30 років із численними забоями та вивихами доправлені до лікарні швидкої допомоги.

На место ДТП выезжали также спасатели. После столкновения автомобилей произошла утечка топлива из бензобака. Топливо разлилось по проезжей части, поэтому движение транспорта на время перекрыли, пока чрезвычайники полностью не смыли бензин с помощью специальных средств. А накануне специалистов ГСЧС привлекали для освобождения из железной ловушки водителя Хюндай Туксон, который был заблокирован в машине после ДТП. Двигаясь по трассе Харьков-Изюм, неподалеку от села Вернополье, мужчина не справился с управлением, вылетел на обочину и въехал в ограждение. У водителя диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и рваную рану грудной клетки.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Харьковской обл.:

Людина, яка там знаходилася, цей чоловік - водій, він був заблокований в цьому атвомобілі. Поліція викликала наші підрозділи. Були проведені роботи під наглядом лікарів по деблокуванню цього водія, і було передано його лікарям, він був госпіталізований до Ізюмської районної лікарні.

По информации патрульной полиции в Харьковской области, накануне их работники оформили 23 дорожно-транспортных происшествия без травмированных в течение дневной смены, а ночью выезжали на две аварии.

Агентство Телевидения Новости