ДТП с погибшими на Шевченко: подробности от Нацполиции

Авария на пересечении Белгородского спуска с улицей Шевченко произошла в 00-45 − на перекрестке столкнулись Деу Ланос и Chery Amulet.

Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 32-х и 38-летний водители автомобилей погибли на месте.

Пассажир Chery и спутница водителя Деу были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского ОП. Обстоятельства устанавливаются.

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