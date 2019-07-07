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ДТП с погибшими на Шевченко: подробности от Нацполиции
Авария на пересечении Белгородского спуска с улицей Шевченко произошла в 00-45 − на перекрестке столкнулись Деу Ланос и Chery Amulet.
Как сообщили в отделе коммуникаций ГУНП Харьковской области, 32-х и 38-летний водители автомобилей погибли на месте.
Пассажир Chery и спутница водителя Деу были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.
Информация о происшествии внесена в Журнал единого учета заявлений и сообщений Киевского ОП. Обстоятельства устанавливаются.
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