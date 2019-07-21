"Это абсолютная ложь": в посольстве отрицают смерть главы Туркменистана

Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности.

Об этом сообщили в посольстве Туркменистана в России, передает ТАСС.

"Это абсолютная ложь, - сказал представитель посольства. - Мы опровергаем эти сообщения".

Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация о смерти президента Туркменистана. По словам директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева, о смерти Бердымухамедова сообщили бизнесмены, работающие в Ашхабаде, а спецслужбы скрывают информацию.

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