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"Это абсолютная ложь": в посольстве отрицают смерть главы Туркменистана
Сообщения о смерти президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова не соответствуют действительности.
Об этом сообщили в посольстве Туркменистана в России, передает ТАСС.
"Это абсолютная ложь, - сказал представитель посольства. - Мы опровергаем эти сообщения".
Ранее в воскресенье в СМИ появилась информация о смерти президента Туркменистана. По словам директора Центра мониторинга евразийских проблем Аслана Рубаева, о смерти Бердымухамедова сообщили бизнесмены, работающие в Ашхабаде, а спецслужбы скрывают информацию.
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