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Этой ночью россияне попали в многоэтажку во Львове
Известно про 8 раненых. Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов – мэр Львова Андрей Садовый.
Садовой рассказал, что повреждено около 60 квартир и 50 машин. На месте работает оперативный штаб.
Также известно, что во Львове поврежден объект критической инфраструктуры, предварительно есть раненные. Об этом рассказал глава ОВА.
Из-под завалов жилого дома во Львове спасатели достали трех погибших, сообщил городской голова Садовый.
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