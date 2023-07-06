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Этой ночью россияне попали в многоэтажку во Львове

Этой ночью россияне попали в многоэтажку во Львове

Известно про 8 раненых. Спасатели продолжают доставать людей из-под завалов – мэр Львова Андрей Садовый.

Садовой рассказал, что повреждено около 60 квартир и 50 машин. На месте работает оперативный штаб.

Также известно, что во Львове поврежден объект критической инфраструктуры, предварительно есть раненные. Об этом рассказал глава ОВА.

Из-под завалов жилого дома во Львове спасатели достали трех погибших, сообщил городской голова Садовый.

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Новости портала «Весь Харьков»

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