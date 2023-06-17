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Головні новини 16 червня

Головні новини 16 червня
● Близько 21:00 на Донецькому напрямку підрозділом Повітряних Сил знищено ворожий ударний вертоліт Ка-52.

● Сили оборони знищили шість «Кинджалів» та стільки ж «Калібрів» під час повітряної атаки ворога. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

● Польський Сейм підтримав резолюцію щодо членства України в НАТО. За постанову проголосували 443 депутати, йдеться у повідомленні Сейму.

● Терористи вдарили по кількох районах Херсона: поранено 23 людини. Окупанти завдавали ударів по Таврійському мікрорайону, Корабельному району і центральній частині міста, повідомляє очільник ОПУ Єрмак.

Джерело: https://t.me/spravdi/30453

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