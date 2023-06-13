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Головне за день від ВВС

Головне за день від ВВС

● ЗСУ за тиждень звільнили сім сіл на Південному сході, заявило міноборони.

● Відомо вже про 10 людей, які загинули через Каховську катастрофу. Але понад 40 вважають зниклими безвісти, серед них семеро дітей.

Рівень води потроху спадає, але 46 населених пунктів лишаються підтоплені, з них 14 на окупованому березі.

● ООН готова відправити допомогу на окупований берег Дніпра, але Росія поки не дала гарантій безпеки, заявив український міністр Кулеба.

● Помер Сільвіо Берлусконі, який десятиліттями правив Італією (https://www.bbc.com/ukrainian/news-65877334) і дружив із Путіним.

● "Укрзалізниця" запускає тестові купе для жінок. Ними можна буде скористатися з 30 червня на чотирьох маршрутах.

● Письменниця Елізабет Гілберт (авторка "Їсти, молитися, кохати") скасувала вихід роману, дія якого відбувається в Сибіру. Сказала, що почула розпач українців через книгу про Росію.

Джерело: https://t.me/bbcukrainian/17269

Новости портала «Весь Харьков»

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