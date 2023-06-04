Ігор Клименко: станом на зараз перевірили понад 4800 укриттів по державі

”Зачиненими виявилися 252 об’єкти цивільного захисту, непридатними до використання - 893. Усі порушення зафіксовані. Складені акти передані відповідальним органам для усунення недоліків“, — зазначив Глава МВС України

Ігор Клименко повідомив, що більше 5300 рятувальників, поліцейських та представників місцевих органів виконавчої влади проводять ревізії бомбосховищ на території України. Такі перевірки триватимуть й надалі.

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