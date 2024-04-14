Группа «Информационное сопротивление» продолжает фиксировать имена российских солдат, которых в самой россии признали убитыми

По состоянию на 8 апреля 2024 года в базе – 50 578 имён. И ещё порядка 600 человек точно убиты, но есть какие-то расхождения в данных.

Т.е.: самые минимальные (!) признанные в самой россии (!!!) потери убитыми (а это не все виды безвозвратных потерь) перевалили за 50 тысяч. И эта цифра – в разы занижена.

Суммарные безвозвратные потери российской армии в Украине, по нашей оценке, составляют порядка 200 тыс. человек.

российский проект «Медиазона» и русская служба ВВС по состоянию на 12 апреля 2024 насчитали 50471 имя. На основе анализа дел о наследстве они оценивают количество убитых в 85 тыс., но это заниженное число.

Лидеры в абсолютных цифрах, согласно подсчётам ИС:

● Краснодарский край – 2558

● Свердловская область – 1780

● Башкортостан – 1777

● Татарстан –1449

● Челябинская область – 1442

● Самарская область – 1359

● Пермский край – 1344

● Бурятия – 1252

● Волгоградская область – 1198

● московская область – 1180

Обращает на себя внимание рост признанных потерь в Татарстане – он уже на 4-м месте. Башкортостан при нынешней динамике скоро выйдет на 2-е место. По-прежнему аномальной остаётся цифра Бурятии, но там динамика снижается - просто заканчиваются люди.

На фоне наводнения и затопленных кладбищ в Оренбургской области число признанных убитых там перевалило за 1000.

Мобилизация постепенно выравнивает количество потерь в абсолютных цифрах относительно численности населения регионов рф. За исключением москвы и Питера, которые задействованы в очень щадящем режиме.

Я уже приводил относительные потери, и эти цифры становятся всё более наглядными: один москвич «стоит» как 53 тувинца, 44 бурята, 39 жителей Сахалина, 26 жителей Псковской области и т.д. Но этих людей никому не жалко. Доказано, что на белгородцев в россии вообще всем плевать.

Но определённый потенциал для недовольства есть.

Например. С 26 февраля по 8 апреля (просто под рукой таблица за этот период), т.е., за полтора месяца число признанных убитых составило:

● в Чечне – 11 человек

● в Татарстане – 271 человек

● в Башкортостане – 247 человек.

Число трудоспособных мужчин в Чечне только в три раза меньше, чем в поволжских республиках, а потери в абсолютных цифрах – в 22-25 раз ниже, в относительных - в 7-8 раз ниже. Т.е., один кадыровец "стоит" как 7 татар или 8 башкир. Есть ещё вопросы, кто более матери-истории ценен?

Кадыров получает дань от москвы, покупает на эти деньги россиян в других регионах и отправляет их на смерть, после чего грабит оккупированные территории Украины. Своих бережёт. Тройной профит.

В Бурятии число трудоспособных мужчин в 1,6 меньше, чем в Чечне, а признанные потери за указанный период – в 6 раз больше (66 человек).

Даже на основе дозированной информации, которую пропускает российская цензура видны огромные диспропорции между регионами. кремлю удаётся гасить эту проблему, пока федеральный бюджет может перераспределять деньги от нефти.

Это ещё одна причина, почему удары по НПЗ сверхэффективны – меньше ресурсов на гашение межрегиональных трений как потенциального источника дестабилизации.

Возникает вопрос: может в этом и причина, почему удары по НПЗ так беспокоят партнеров? Их панический ужас по поводу поражения россии известен.

Джерело: https://t.me/kopytkoav/388

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