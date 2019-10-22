Хакеры выставили на продажу базу из 20 млн аккаунтов Instagram

Хакеры выставили на продажу на одном из закрытых форумов 20 млн аккаунтов Instagram. В открытом доступе уже оказалась тестовая часть базы данных, которая состоит из 20 тысяч строк, выяснили в DeviceLock. Это ники пользователей в социальной сети, их ID, полное имя и фамилия владельца аккаунта, описание («шапка») профиля, ссылка на главное фото и статистика по странице (количество лайков и комментариев под записями) жителей разных стран.В части строк есть дополнительная информация — полные почтовые и электронные адреса, а также номера телефонов держателей аккаунтов. Сама база персональных данных продается за 2,8 биткоина, что составляет примерно 22 тысячи долларов или 1,4 млн рублей, подсчитал технический директор компании Device Lock Ашот Оганесян.

С большой долей вероятности эта база принадлежит индийской маркетинговой компании, которая в мае 2019 года оставила в открытом доступе свой сервер с 49 млн строк, говорит эксперт. Данные с этого сервера были скопированы злоумышленниками и с тех пор периодически появляются на специализированных форумах и ресурсах DarkNet, отмечает он.

Покупателями такой базы могут стать рекламщики и маркетологи, которые будут рассылать сообщения или спам, считает руководитель аналитического центра компании по кибербезопасности Zecurion Владимир Ульянов. Похищенная информация может быть интересна рекламодателям в самом Instagram, который по-прежнему выступает быстрорастущим рынком в части продвижения товаров и услуг, добавил директор Центра компетенций по информационной безопасности компании «Техносерв» Сергей Терехов.

Эксперт напомнил о том, что компания Facebook (владеет Instagram) уже неоднократно становилась жертвой различных скандалов, связанных с утечкой пользовательских данных, и только за последний год можно вспомнить не менее трех подобных случаев.

Источник: internetua.com

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