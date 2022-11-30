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Харківщина, 30 листопада

Харківщина, 30 листопада

Знову під обстрілами Куп'янський район: окупанти протягом доби наносили артилерійські та ракетні удари. У Курилівській громаді внаслідок обстрілів горіли господарчі споруди, зруйновані дахи двох будинків, є влучання на території освітнього закладу.

У Козачій Лопані, що в Харківському районі, обстріли росіян зруйнували 4 квартири багатоквартирного будинку. На щастя, жертв та постраждалих немає.

Під обстрілами залишається і Вовчанська громада. Цієї доби без постраждалих.

Мінна небезпека все ще є високою. 51-річний чоловік у Салтівському районі Харкова знайшов вибухонебезпечний предмет. Постраждалий госпіталізований із вибуховою травмою, стан медики оцінюють як середній.

Вкотре звертаємося до жителів: не намагайтеся самостійно знешкодити вибухонебезпечні предмети! Звертайтеся до фахівців.

Джерело: https://t.me/synegubov/4899

Новости портала «Весь Харьков»

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