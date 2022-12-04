Харківщина: окупанти обстріляли 15 населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 4 грудня. 284 доба війни.

Протягом доби окупанти завдали 2 ракетних удари, а також здійснили більше 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах вздовж лінії зіткнення. Зокрема, знову ударів зазнали об’єкти цивільної інфраструктури міст Нікополь та Херсон.

На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстрілів з різнокаліберної артилерії зазнали, зокрема, райони Шевченка, Стрілечої, Красного, Огірцевого, Вовчанська, Бочкового, Малої Вовчої, Дворічної та Богданівського на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник веде оборону. Під вогневе ураження танків та артилерії потрапили райони населених пунктів Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Крохмальне, Берестове і Вишневе Харківської області; Макіївка і Площанка на Луганщині та Ямполівка Донецької області.

Ворог продовжує зазнавати втрат на Донецькому та Луганському напрямках. Відомо, що лікувальні заклади міста Донецьк переповнені пораненими військовослужбовцями противника. Планові операції цивільним пацієнтам перенесли на невизначений термін, нових поранених не приймають. В Новопсковське територіальне медичне об’єднання тимчасово зайнятої території Луганської області за останні дні доставлено до 300 поранених російських окупантів.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости