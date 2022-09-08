Харківські поліцейські повернули додому неповнолітню втікачку

У Харкові поліцейські оперативно розшукали та повернули батькам неповнолітню втікачку.

Дівчину виявили на одному з ринків міста, де вона гуляла з подругою. Жодних протиправних дій у відношенні неповнолітньої скоєно не було.

Відносно батьків підлітка складений протокол про адміністративне правопорушення за ст. 184 (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Агентство Телевидения Новости