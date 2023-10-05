Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 05 жовтня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 04 по 05 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 58 оперативних виїздів, з яких:

✅ 46 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅ 5 – допомога населенню і комунальним службам;

✅ 1 – чергування;

✅ 6 – інші виїзди.

● Протягом доби на Харківщині виникло 4 пожежі від ворожих обстрілів.

- Перша трапилась о 13:23 після удару по прикордонному селу Глибоке Липецької громади. За його межами горіла суха трава на площі 2 га. З вогнем боролись вогнеборці 33-го ДПРП, котрі загасили його о 14:50.

- Близько 13:00 ворожі війська вкотре вдарили артилерією по м. Вовчанську. Один зі снарядів потрапив на територію автошколи. Вибухом пошкоджена її будівля. А також навколо неї зайнялась суха трава на площі 250 кв.м. До місця пригоди негайно вирушили рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 1 оперативного відділення. Вони о 14:40 загасили вогонь.

- О 17:15 ворог обстріляв с. Московка Куп’янського району. На його околиці зайнялась суха трава. Коли до місця події прибули рятувальники 44-ї Державної пожежно-рятувальної частини, вогонь розповсюдився на площу біля 1 га. Працюючи на відкритій місцевості, вогнеборці ризикували потрапити під повторний обстріл, майже без шансів знайти укриття. О 17:50 їм вдалось загасили всі осередки горіння.

- Вже о 00:14 05 жовтня окупанти вдарили по дачному селищу, що поблизу с.м.т. Печеніги Чугуївського району. Там виникло відразу декілька осередків пожеж. Горів дах одноповерхового будинку на площі 50 кв.м., двоповерховий будинок зі зрубу на всій його площі у 110 кв.м., а також лісова підстилка на площі 500 кв.м. До місця події направили 3 оперативні підрозділи 29-ї, 50-ї ДРПЧ Харківського гарнізону ДСНС та 1 Луганського. Загалом 4 пожежні автоцистерни та 20 чоловік особового складу. Вогонь вдалось взяти під контроль о 03:26, а повністю загасити лише о 06:00. Постраждалих немає.

● 39 із 46 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах та на відкритих просторах. 4 загоряння трапились через ворожі обстріли, решта – внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою. Загальна площа випаленої землі склала біля 20 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 51 одиницю вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

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