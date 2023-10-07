Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 07 жовтня 2023 року від ДСНС

● Протягом доби з 06 по 07 жовтня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов’язки в умовах воєнного часу.

● За цей період здійснено 41 оперативний виїзд, з яких:

✅ 28 – на ліквідацію пожеж, 6 з яких спричинені ворожими обстрілами;

✅ 6 – допомога населенню і комунальним службам;

✅ 7 – інші виїзди.

● Протягом доби на Харківщині виникло 6 пожеж від ворожих обстрілів.

- Близько 7-ї ранку 2 рашиські ракети влучили у центральну частину Харкова. Вони нанесли шкоди декільком багатоквартирним будинкам та зруйновано триповерховий житловий дім. До місця влучань ракет було направлено 20 одиниць пожежної та аварійно-рятувальної техніки та біля 110 осіб особового складу ДСНС. Рятувальники вилучили з-під завалів тіла загиблої 10-річної дитини та 67-річної жінки, врятували 7 людей. Ще близько 30 цивільних осіб отримали травми.

Внаслідок вибухів виникли 2 пожежі. В одному випадку горіли автомобілі на площі 10 кв.м., в іншому – конструктивні елементи зруйнованої будівлі на площі 50 кв.м. Останній осередок горіння ліквідований о 08:40.

- О 10:30 російські терористи вкотре вдарили артилерією по м. Вовчанську. Один зі снарядів потрапив у житловий будинок барачного типу, частково зруйнувавши його. Там знаходились люди. Відразу почалася пожежа, яка охопила площу 800 кв.м. Також зруйновані 3 одноповерхові господарчі будівлі та автомобіль. До місця пригоди негайно вирушили рятувальники 47-ї Державної пожежно-рятувальної частини у складі 1 оперативного відділення та пожежна команда із селища Вільча. Рятувальники дістали з-під завалів 3 людей, котрі отримали отруєння чадним газом та опіки, та о 16:25 загасили вогонь..

- О 11:15 ворог обстріляв с. Московка, Куп’янського району. Цього разу на його околиці зайнялась суха трава. Рятувальники 44-ї та 14-ї ДПРЧ загасили вогонь на площі біля 4 га о 14:00.

- Вже о 03:10 ранку внаслідок обстрілу м. Куп’янська було пошкоджено житлові будинки. Постраждалих осіб немає. Від ДСНС залучалась 1 відділення на автоцистерні та 5 рятувальників.

● 11 із 28 пожеж, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах та на відкритих просторах. 2 загоряння трапились через ворожі обстріли, решта – внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою. Загальна площа випаленої землі склала понад 11 га.

● Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 79 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Джерело: https://www.facebook.com/DSNSKHARKIV

Новости портала «Весь Харьков»