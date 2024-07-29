ISW: Іран і КНДР надають росії летальну допомогу для війни в Україні

Аналітики зазначають, що росія продовжує поглиблювати двосторонні відносини з Іраном і Північною Кореєю в обмін на надання летальної допомоги російським військовим для використання її в Україні.

Іранське державне інформаційне агентство Mehr News Agency повідомило, що Іран запустить свої супутники "Ход-Ход" і "Косар" на низьку навколоземну орбіту з невстановленої російської станції в жовтні 2024 року.

Крім того, за повідомленнями, Північна Корея передала росії до 4,8 мільйона артилерійських снарядів, а Іран поставив до росії безпілотники Shahed-136/131 та їхні компоненти

Джерело: https://t.me/ukrpravda_news/48397

Новости портала «Весь Харьков»